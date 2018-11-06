إماراتية ترعى 75 قطة في منزلها والتكلفة 15 ألف درهم شهريا

حولت د.آمنة الأحبابي،أستاذ مساعد بكلية العلوم الإنسانية قسم الأدب الإنجليزي بجامعة الإمارات، منزلها إلى مأوى للقطط، حيث تعيش حوالي 75 قطة بعضها تخلى عنها أصحابها، والبعض الآخر قطط ضالة في الشوارع، تبنتها بعد أن عرضتها على أطباء بيطريين لمعالجتها وتحصينها ثم تأهيلها للعيش كحيوانات أليفة يمكن اقتناؤها في المنازل.

وفي المنزل المأهول بالقطط، لا تكاد تخلو زاوية أو قطعة أثاث من وجود قط يلهو أو متكئ، حيث انتشرت القطط في جميع الأرجاء، لتخلق أجواء غير اعتيادية ، وجهزت الأحبابي منزلها بحيث يتناسب مع تبني أكبر عدد من القطط في غرفتين لإطعامها وأخرى لمعالجتها وصالة للهو ومخزنا يتضمن كافة احتياجاتها.

وتقول الأحبابي: تبني الحيوانات الضالة يمنحنا فرصة جديدة للحياة، وهي تمنح الإنسان فرصة لتعزيز الرحمة في نفسه، وإثبات قدرته على العطاء الإنساني، من هنا أسعى من خلال العمل الإنساني الذي أقوم به إلى تفعيل دوري المجتمعي في مجال نشر ثقافة الرفق بالحيوان، وتعزيز مبادئ الرحمة والرأفة بالحيوانات التي تدعو إليها الأديان السماوية ومتأصلة في ثقافة المجتمع الإنساني بشكل عام والمحلي بشكل خاص .

وأشارت إلى أنها بدأت مشوارها في تبني القطط خلال وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراساتها العليا، حيث تبنت قطتين حرصت خلال فترة الدراسة على رعايتهما، وقررت بعد عودتها إلى أرض الوطن مواصلة الطريق وليس ذلك فقط، بل تطوير نفسها من خلال الانضمام إلى فرق إنقاذ الحيوانات الأليفة وجمعية العين للرفق بالحيوان وجروب “بن كيتي” الإلكتروني .

وأضافت: بالرغم من أن العمل الذي أقوم به يكلفني أكثر من 15 ألف درهم شهريا، إلا أن مشاعر الرحمة والرأفة بالحيوانات وأيضا المبادئ الإنسانية المتأصلة بداخلي تدفعني لمواصلة الطريق، ومبدأ الرفق بالحيوان ليس جديدا على مجتمعنا المحلي، كما أن الدولة تولي عناية كبيرة بهذا المجال وتوفر مواقع لحمايتها وصونها ومعالجتها وغيرها وهو ما دفعني للمساهمة في تشجيع الآخرين من أفراد المجتمع على تفعيل دورهم للوصول إلى ما وصلت له دول العالم المتقدم في هذا الشأن

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