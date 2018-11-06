الهاجري: الباب مفتوح لتغيير الأجانب

بواسطة / بتاريخ 2018-11-06 في 12:16 م /
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أكد غانم الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أن «الزعيم» في الطريق الصحيح لاستعادة مستواه، وأن ما حدث من تراجع للمستوى في الفترة الماضية بسبب هبوط أداء بعض اللاعبين والمنظومة ككل أمر طبيعي في كرة القدم، وقال إن الدور الثاني سيكون مختلفاً في كل شيء وإن المنافسة ستكون في أعلى مستوياتها بين جميع الفرق بلا استثناء.

وذكر أن أجانب العين لم يظهروا حتى الآن بصورتهم التي كانوا عليها في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن وجود 6 لاعبين مشاركين مع «الزعيم» في كأس العالم للأندية يفتح الباب أمام الجهاز الفني لاختيار الرباعي الذي سيكمل المشوار حتى نهاية الموسم.

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