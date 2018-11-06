دراسة: الاستيقاظ بصوت المنبه خطر على الصحة

بواسطة / بتاريخ 2018-11-06 في 12:16 م /
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ذكرت دراسة علمية يابانية أن المنبه يزرع في نفسية الإنسان الخوف والذعر وعدم الثقة، مشيرة إلى أن الاستيقاظ المفاجئ كل صباح قد يكون له مخاطر على الصحة القلبية، وقالت: «ليس ضروريا أن تكون طبيبًا لتعرف أن المنبه يشكل خطرًا حقيقيًا على قلبك».

وفي الدراسة التي أجراها المعهد الوطني للصحة في اليابان، أجبر المشاركون على الاستيقاظ فجأة خلال عدد من الأيام، ووجد الخبراء أن هذه الفئة باتت تعاني ارتفاعًا في ضغط الدم وعدد ضربات القلب.

وجد العلماء أنه عندما تستيقظ أثناء النوم العميق بسبب مؤثر تتأثر الذاكرة والقدرات المعرفية على المدى القصير والمهارات وذلك وفقا لدراسة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية في وقت سابق من هذا العام. وكان المشاركون تعمل فقط بنسبة 65 في المائة من الاداء الاقصى لهم، أي كأنهم مخدرين تماماً وكان  أداء المشاركين أسوأ مما كانوا عليه عندما حرموا من النوم لمدة 26 ساعة.

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