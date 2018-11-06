507 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 8 مليون في “ند الشبا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 507 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 114 مبايعة بقيمة 165 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضى بقيمة 48 مليون درهم و 95 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 117 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 8 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة الحبيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة جبل على الصناعية الأولى.

و قد تصدرت منطقة ند الشبا الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى الحبيه الرابعة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 7.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها12 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 342 مليون درهم منها 23 رهونات أراضى بقيمة 173 مليون درهم و 27 رهونات فلل وشقق بقيمة 169 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 7 بقيمة 146 مليون درهم وأخرى فى منطقة المزهر الاولى بقيمة 102 مليون درهم.

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