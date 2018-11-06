مجلس أبوظبي الرياضي : إلغاء التشفير انطلاقة جديدة للكرة الإماراتية

أشاد نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالدعم السخي الذي يقدمه خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، لمسيرة التنمية الرياضية التي تعاصر الكثير من الإنجازات والنجاحات الكبيرة.

وأكد أن التوجيهات الحكيمة لرئيس الإمارات، بإلغاء تشفير مباريات دور الخليج العربي وكأس رئيس الإمارات، تمثل استمراراً مميزاً لرعاية قيادة الدولة لقطاع الرياضة وقيادة تطلعاته لمصاف القطاعات المتميزة.



وأضاف أن التوجيهات تحقق إعلاء شأن الرياضة على كافة الأصعدة، لما تلعبه الرياضة والبطولات الرياضية من دور فعال وتنموي، بما يعزز صور التقدم الحضاري للدول.

وأشار إلى أن قرار إلغاء تشفير مباريات الدوري، يمثل دعماً مهماً لمسار التطور الرياضي، وانعطافة جديدة لتنمية المسابقات الكروية، وتجسيد التفاعل الجماهيري بمثل هذه الأحداث المهمة التي تحظى بمتابعة كبيرة من الشريحة المجتمعية والقنوات التلفزيونية.

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