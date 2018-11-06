نيمار: صدام نابولي بمثابة نهائي.. سنلعب وكأنها أخر مباراة في حياتنا

مواجهة نابولي ليست مجرد لقاء في دور المجموعات، بل هي بمثابة نهائي بالنسبة لباريس سان جيرمان بحسب ما يرى البرازيلي نيمار دا سيلفا.

نابولي يستضيف باريس سان جيرمان على ملعب سان باولو في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا في مباراة ستحدد بشكل كبير موقف الفريقين في التأهل لدور الـ 16 للبطولة الأوروبية.

وعن ذلك قال نيمار في تصريحات صحفية: “مواجهة نابولي ستكون صعبة للغاية، إنها بمثابة نهائي بالنسبة لنا”.

وأضاف “نعلم أنه يتوجب علينا تحقيق الفوز بتلك المواجهة ونأمل في أن نؤدي بشكل جيد ونحقق نتيجة عظيمة”.

وشدد “مجددا، علينا التعامل مع هذه المباراة وكأنها الأخيرة في حياتنا”.

موقف المجموعة كاد ليتغير لولا هدف أنخيل دي ماريا في الدقيقة 93 الذي أهدى باريس سان جيرمان التعادل ضد نابولي في الجولة الماضية، لكن القدر كان رحيما بالفريق الفرنسي وأعطاه فرصة جديدة لتعديل أوضاعه.

مع تصدر ليفربول للمجموعة برصيد 6 نقاط، يأتي نابولي ثانيا بـ5 نقاط ثم سان جيرمان بـ4 نقاط وأخيرا ريد ستار بنقطة واحدة.

الفوز سيجعل سان جيرمان يصل للنقطة 7 لتعود فرصه في التأهل للدور التالي.

لكن الخسارة = احتلال الفريق للمركز الثالث والاقتراب من اللعب في الدوري الأوروبي.

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