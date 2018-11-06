دراسة تحدد العمر الأنسب للتوقف عن التدخين

حدد مجموعة من الأطباء، العمر المناسب للإقلاع عن التدخين، إذ وجدوا أن الفترة مابين 40 إلى 45 سنة هي أفضل فترة للإقلاع.

نتائج البحث عرضت في اجتماع جمعية القلب الأمريكية في دالاس.

ووفقًا لـ”سبوتنيك”، فإن الدراسة أظهرت أنه بعد مرور 5 سنوات على الإقلاع عن التدخين، ستتحسن الصحة بشكل ملحوظ، حيث ستنخفض معدلات الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية بنسبة 38%.

وأوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن التدخين يعتبر السبب الأول لحوادث الوفاة المبكرة، وبحسب الإحصائيات فإنه يتوفى حوالي 6 ملايين شخص سنويا بسبب التدخين، ويموت اثنين من كل ثلاث أشخاص ممن يتعاطون التبغ.

وتوصل الأطباء إلى المزيد من الآثار السيئة للتبغ والتي تتجاوز مضاره الرئتين، فالتدخين يسرع من الشيخوخة كما ويغير هيكلة وتركيب جدران الأوعية الدموية لتصبح أكثر هشاشة.

وتحدثت ميريث دونكان المشاركة في البحث، عن أن الذين يستهلكون علبة سجائر واحدة يوميا على مدار 20 عاما معرضون بنسبة 70% للإصابة بالنوبات القلبية و السكتات الدماغية.

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