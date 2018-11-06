شاهد بالفيديو | لحظة اعتراض مقاتلة روسية لطائرة أمريكية

بواسطة / بتاريخ 2018-11-06 في 7:15 م /
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اعترضت طائرة مقاتلة روسية طائرة عسكرية أمريكية بعد تحليقها بشكل خطر في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

وتظهر لقطات نشرتها صحيفة “ديلي ميل”، طائرة روسية من طراز SU-27 تنطلق بسرعة عالية لتقترب بمسافة قريبة للغاية من الطائرة الأمريكية من طراز US EP-3، يوم الاثنين الماضي، والتي اعتبرها البنتاجون خطوة “غير آمنة” ويعرض الطيارين والطاقم الأمريكيين للخطر.

وقال المتحدث باسم البنتاجون اريك باون إن الطائرة حلقت أمام الطائرة ثم قامت بتفعيل أسلحتها، مما تسبب في مزيد من الاضطرابات بين الطائرتين المقاتلتين.

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