اليابان تقلد ميثاء الشامسي وسام الشمس المشرقة

قلدت الحكومة اليابانية معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي – وزيرة دولة – وسام الشمس المشرقة النجمة الذهبية والفضية تقديراً لمساهمتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما في ذلك تمكين المرأة من المشاركة في المجتمع في كل من دولة الإمارات واليابان.

وقالت الشامسي إن هذا التقدير هو تكريم للمرأة الإماراتية والدور الذي قدمته الحكومة الإماراتية لنساء الإمارات بحيث يستطعن أن ينافسن على مستوى العالم في مجال العطاء والعمل والإدارة وهذا يعود إلى الدعم من القيادة الرشيدة والعاملين والدعم من جميع الأخوة والأخوات الذين رافقوني في عملية توسيع العلاقات بين دولة الإمارات العربية واليابان سواء من خلال عملي السابق في مجال البحوث العلمية مع الجامعات اليابانية أو العمل في القطاعات الأخرى التي من شأنها الارتقاء بمكانة المرأة في الإمارات واليابان”.

ولفتت إلى أن تكريمها من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بحضور إمبراطور اليابان أكيهيتو ضمن كوكبة من المكرمين من كافة دول العالم هو خير دليل على ما تنهجه الحكومة اليابانية من تقدير لمن ليس لديهم هدف في الحياة سوى العمل والعطاء

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