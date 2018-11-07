دروب بوكس تتيح التعديل على الملفات ومشاركتها عبر المنصات الأخرى

أعلنت دروب بوكس الخدمة السحابية المعروفة في مشاركة وحفظ الملفات وتصفحها عن تحديث كبير وصل إلى المنصة لجعلها أكثر تكاملًا. حيث أنها ستقدم إضافات تتيح مشاركة الملفات وأنواعها المختلفة عبر المنصات الأخرى، كما ستسمح بالتعديل عليها عبر منصتها بشكل مباشر.

ويقدم التحديث الجديد فرصة للمستخدمين لإجراء التعديلات على ملفات PDF وتوقيعها بشكل مباشر على الشبكة وبطرق مختلفة، وذلك كما هو واضح من المنصات الشريكة الجديدة في هذا المجال، كما ستسمح الشبكة بطباعة الملفات أو تخزينها عبر الماسح الضوئي بشكل مباشر، بالإضافة إلى ارسالها بطرق سهلة.

وسيتمكن المستخدمون أيضًا من إجراءات التحديثات والتعليقات على مقاطع الفيديو والصور وتعديلها بشكل مباشر عبر المنصة دون الحاجة للقيام بذلك في أماكن أخرى ومن ثم رفعها. وبالطبع، سيكونوا قادرين على مشاركة ومزامنة الملفات بشكل سهل لتصل التعديلات لجميع المخولين لمشاهدتها.

كانت دروب بوكس قد قامت بشراكة مع Zoom لتتيح القيام بمكالمات الفيديو للأعمال عبر المنصة، كما أنها قدمت ميزة مسح واستخراج النص من الصور OCR الأمر الذي يجعلها مع التحديثات الأخيرة مكانًا مهمًا للأعمال ويجعل من تلك الخدمات عامل جذب رئيسي لاستخدامها.

التحديثات الجديدة ستصل للمستخدمين في 27 نوفمبر الحالي، وبما أن هناك مئات المليارات من الملفات المختلفة على المنصة، فإن المستخدم سيجد بيئة متكاملة للقيام بأغلب المهام دون الحاجة لإجراء تعديلات عليها ورفعها مجددًا على المنصة كما كان يحدث سابقًا.

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