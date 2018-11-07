شاهد بالصور | سباق الاوتومبيل القديم في لندن

شارك أكثر من 400 أوتومبيل قديم في السباق السنوي الطويل بين مدينتي لندن وبرايتون، في انجلترا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن هذا الحدث السنوي يعقد منذ عام 1896، ويتم استخدام به سيارات قديمة للغاية.

وتوضح الصحيفة أن السيارات المشاركة يعود تاريخ إنتاج بعضها لأعوام ما قبل 1905.

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الحدث يجذب أصحاب الاوتومبيلات والسيارات الكلاسيكية القديمة، للاحتفال بهذا الحدث الذي يخلد ظهور السيارات في أنجلترا، وإجراء أول سباق طويل بين لندن وبرايتون.

ولفتت الصحيفة إلى أن السباق بدأ من منطقة هايد بارك وعبر خلال ويستمنيستر بريدج في طريقه إلى برايتون، بمسافة تقدر بـ 54 ميل.

آخرون جاءوا بالدراجات ذات العجلة الكبيرة للغاية والأخرى الصغيرة، التي كانت النموذج الأول للدراجات.

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