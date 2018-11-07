أبوظبي | اتهام 4 آسيويين باختلاق حوادث للحصول على التأمين

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام 4 أشخاص من جنسيات آسيوية، بافتعال حوادث مرورية، بغية التحايل والنصب على شركة التأمين والحصول على مبالغ مالية منها دون وجه حق.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من إحدى الجهات المحلية، يفيد باشتراك المتهمين في اختلاق حوادث مرورية مزعومة فيما بينهم، والادعاء خلافاً للحقيقة، بأنها وقائع حدثت بالفعل من دون تعمد، حيث تم كشفهم من خلال المعاينة والتدقيق من قبل الخبراء المختصين في هذا الشأن.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن الواقعة أنكروا ما نسب إليهم ، فيما قرر قاضي المحكمة تأجيل الدعوي إلى جلسة 19 نوفمبر الجاري .

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