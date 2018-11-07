348 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 17 مليون في “الخوانيج الأولى”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 348 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 130 مبايعة بقيمة 218 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضى بقيمة 105 مليون درهم و 102 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 113 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة الخوانيج الأولى تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الثالثه.

و قد تصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم وثالثة فى حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة الثنيه الخامسة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة زعبيل الثانيه.

و قد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها9 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة فى ورسان الاولى بتسجيلها 7 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 130 مليون درهم منها 22 رهونات أراضى بقيمة 86 مليون درهم و 32 رهونات فلل وشقق بقيمة 44 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة عيال ناصر بقيمة 35 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.

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