تطبيق منظومة ذكية لخفض السرعات أثناء الضباب والظروف الجوية المتقلبة في أبوظبي

أعلنت لجنة السلامة المرورية عن البدء في تطبيق منظومة تخفيض السرعات أثناء الظروف الجوية المتقلبة والتي تشمل “الضباب والرياح والغبار والأمطار” في إمارة أبوظبي، و تعمل على خفض السرعات المقررة حالياً على الطرق وتنزيلها إلى 80 كم/الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً)، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لتوفير أفضل الممارسات في توفير السلامة المرورية خلال تلك الظروف.

وأوضحت أن تعديل السرعات على الطرق يتناسب مع الحالة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة والتي من بينها الضباب ويتم تحديده من خلال الابراج الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد (أبوظبي دبي) و طريق الشيخ خليفة (السعديات)، حيث تصبح السرعات “المعدلة” وقت الضباب هي السرعات القانونية للسير على الطرق إلى حين وضوح الرؤية الافقية، ومن ثم الرجوع للسرعات الموضحة على اللوحات المرورية على الطرق بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

أما الطرق التي لم يتم تغطيتها بالأبراج الذكية، سيتم تركيب لوحات سرعة ثابتة مزودة بإشارة ضوئية تنبيهية تنبه السائقين بالبدء في تخفيض السرعة إلى 80 كم/ساعة ويتم بذلك ضبط أجهزة ضبط السرعات على الطريق بنفس سرعة اللوحة الجديدة.

وأكدت اللجنة الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية و نشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر الأبراج الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق.

وأشارت كذلك إلى الاستفادة من المنظومة الوطنية للإنذار المبكر والتي تم تفعيلها مؤخراً بحيث تعمل على إرسال رسائل تنبه السائقين على الطرقات السريعة والقاطنين في المناطق المجاورة بضرورة توخي الحيطة والحذر في حالات تشكل الضباب وتقلبات الطقس عموماً أو عند وجود حوادث معرقلة لحركة السير وغيرها من الإرشادات التي تعمل على رفع مستوى السلامة على الطرق.

سيتم رصد انخفاض الرؤية على معظم الطرق السريعة من خلال عدة قنوات وهي المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومجسات الرؤية في الأبراج الذكية والدوريات المرورية على هذه الطرق. وبناء عليه سيتم تحديد إطار لمساحة جغرافية أكبر تشمل المناطق المجاورة وإرسال رسائل نصية تحذيرية على الهواتف النقالة من خلال منظومة الإنذار المبكر. ولاحقاً لذلك، يتم تخفيض سرعة ضبط أجهزة ضبط السرعات إلى السرعة المذكورة سرعة 80 كم/ساعة.

ودعت اللجنة السائقين الى ضرورة الالتزام بالرسائل الارشادية المرسلة إليهم عبر الابراج الذكية وبلوحات السرعة الثابتة ذات الإضاءة التحذيرية والرسائل التنبيهية الواردة إليهم على أجهزتهم المحمولة، وحثهم على التوقف التام وعدم التحرك في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الامان بين المركبات لتفادى حوادث الصدم بالمركبات الامامية وعدم التجاوز والانتقال من مسرب الى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

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