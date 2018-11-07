“المحترفين” تكشف عن المرشحين لجوائز أكتوبر في دورينا

كشفت لجنة دوري المحترفين عن أسماء المرشحين لجوائز دوري الخليج العربي لشهر أكتوبر في فئات أفضل لاعب، أفضل حارس مرمى، وأفضل مدرب، بناء على الإحصائيات المقدمة من شركة “سبورت رادار” المتخصصة في الإحصائيات الرياضية.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الإسباني ألفارو نيغريدو مهاجم نادي النصر، والبرازيلي فرناندو غابرييل صانع ألعاب نادي الفجيرة ومواطنه ويلتون سوارس مهاجم نادي الشارقة.

وكان نيغريدو قد زار شباك الخصوم في جميع مباريات فريقه الشهر الماضي، محرزًا 5 أهداف في أربع مباريات، بينما صنع غابرييل، اللاعب السابق لنادي حتا، 5 أهداف وأضاف هدفًا في مشاركاته الأربع بقميص الذئاب في أكتوبر. من جانبه يتصدر سوارس قائمة هدافي دوري الخليج العربي ب9 أهداف، جاءت ثلاثة منها في لقاءات فريقه الأربعة خلال أكتوبر.

أما جائزة أفضل حارس مرمى لشهر أكتوبر فقد ترشح لها ماجد ناصر حارس مرمى نادي شباب الأهلي، بالإضافة إلى الأخوين علي الحوسني حارس مرمى نادي عجمان وعادل الحوسني حارس مرمى نادي الشارقة.

ونجح المخضرم ماجد ناصر في الحفاظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة بينما تلقى 5 أهداف فقط خلال الشهر، من جانبه تميز علي الحوسني بكونه الحارس الوحيد الذي صنع هدفًا لفريقه في دوري الخليج العربي في أكتوبر، بينما قبلت شباكه 7 أهداف. أما شقيقه عادل الحوسني فقد لعب دورًا كبيرًا في تصدر الشارقة للمنافسه، حيث تلقت شباكه أربعة أهداف فقط ولم يتلق أكثر من هدف واحد في أي مباراة خلال شهر أكتوبر.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر أكتوبر ضمت الصربي إيفان يوفانوفيتش مدرب نادي النصر، ومواطنه فوك رازوفيتش مدرب نادي الظفرة بجانب المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري مدرب نادي الشارقة.

ونجح إيفانوفيتش في قيادة النصر إلى شهر بلا هزيمة في الدوري بعد بداية متعثرة، حيث فاز العميد في مباراتين وتعادل في مثلهما خلال أكتوبر. وينضم الصربي إلى اثنين من المدربين الذين ترشحا لذات الجائزة في سبتمبر، حيث واصل العنبري تألقه بعد الفوز بجائزة أفضل مدرب في سبتمبر، وقاد الملك إلى الحفاظ على صدارة الدوري بانتصارين وتعادلين، وبلا هزيمة في أكتوبر. بينما قاد رازوفيتش الظفرة لتحقيق ثلاث انتصارات متتالية في الدوري لأول مرة منذ عام 2016، محققًا 9 نقاط من 12 نقطة ممكنة في شهر أكتوبر.

وسيكون التصويت مفتوحًا للجماهير لاختيار الفائزين في الفئات الثلاث عبر الموقع الإلكتروني ، حيث يستمر التصويت، الذي ينطلق في السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 7 نوفمبر، لمدة 48 ساعة، يعلن بعدها عن أسماء الفائزين عبر صفحات لجنة دوري المحترفين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيحصل الفائزون بالجوائز على كأس تم تصميمها خصيصًا لهذا الغرض تُسلّم لهم قبل صافرة بداية مباريات فرقهم في الجولة التالية لإعلان النتائج.

اقرأ ايضا

التعليقات