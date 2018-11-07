مانشستر يونايتد يبدأ المفاوضات مع ألبا

بواسطة / بتاريخ 2018-11-07 في 7:39 م /
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بدأ مانشستر يونايتد مفاوضاته مع خوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة في ظل رغبة النادي الإنجليزي لتدعيم صفوفه.

وارتبط اسم ألبا الفترة الماضية بناديي يوفنتوس ومانشستر يونايتد خاصة مع اقتراب انتهاء تعاقده مع النادي الكتالوني.

وينتهي تعاقد الظهير الأيسر مع برشلونة في صيف 2019 وذكرت التقارير الإسبانية عدم التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فمانشستر يونايتد بدأ بالفعل مفاوضاته مع اللاعب الإسباني من أجل الحصول على خدماته.

ويعتبر ألبا أحد أفضل اللاعبين بالعالم في مركز الظهير الأيسر، ونجح هذا الموسم في تسجيل هدفين وصناعة 7 آخرين في 16 مباراة خاضهم مع الفريق الكتالوني.

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