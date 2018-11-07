شاهد بالصور | صناعة الفخار المزخرف في مصر

احتشد عدد كبير من الجمهور المحلي والزائرين الأجانب في قرية تونس بمحافظة الفيوم جنوب غرب العاصمة القاهرة، لحضور مهرجان الفخار والصناعات اليدوية التي يبدعها أهالي هذه القرية في الموسم الثامن لمهرجان الفخار والحرف اليدوية.

وبحسب وكالة “شينخوا”، فإن هذا المهرجان يعقد على 3 أيام، ويضم أعمال فريدة مصنوعة من الفخار وكذلك من الحرف اليدوية، مثل السلات، والسجاد وأعمال التطريز، والنحاس المحفور.

تقول راوية عبد القادر، مالكة لمتجر فخار:” أعمل في الفخار منذ 27 عاما، والمهرجان الذي نجريه يجذب زوار من جنسيات عديدة، بينها فرنسا وسويسرا وبريطانيا والنمسا وإيطالي وغيرها”.

تأمل هذه السيدة الأربعينية أن المهرجان يشكل دعاية لمنتجاتها ويساعدها على تصديرها للخارج.

تشير الوكالة إلى أن هذا المهرجان يعقد بدعم من بنك الاسكندرية وكذلك هيئة تنشيط السياحة المصرية، حيث يضم عروض لأكثر من 78 ورشة في هذه القرية.

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