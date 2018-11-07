دراسة : قياس الوزن يوميا يجعل الشخص أكثر وعيا في حياته

أثبتت دراسة أجراها باحثون بجامعة بيتسبرج، وجامعة كاليفورنيا، وكلية سان فرانسيسكو للطب، أن قياس الوزن بشكل يومي يساعد على فقدان الوزن، وذلك من خلال نتائج البيانات حول 1042 بالغا بمتوسط عمر يناهز 47 عاما.

وأظهرت أنهم ينقصون 1.7% من أوزانهم في السنة التالية بخلاف الذين لم يزنوا قط أنفسهم، أو لم يفعلوا ذلك مرة واحدة في الأسبوع، وأكد العلماء أن قياس وزن الجسم يجعل الشخص أكثر وعيا، بكيفية تأثير نمط حياته على وزنه، وهو ما يدفعه لإجراء التعديلات المناسبة، وبالتالي خسارة الوزن.

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