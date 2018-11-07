تسلم أكثر من 4000 ترشيح لإنجازات إماراتية ضمن “أوائل الإمارات”

تواصل حملة الترشيح لـ “إنجازات إماراتية يفخر بها زايد ” تحقيق معدلات غير مسبوقة في التفاعل الجماهيري عقب إطلاقها من خلال تغريدات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهه بتكريم الإنجازات الإماراتية التي يفخر بها زايد في المجالات المختلفة ضمن مبادرة أوائل الإمارات وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني وعام زايد.

وبلغ عدد الترشيحات على الموقع الإلكتروني الرسمي للمبادرة أكثر من 4 آلاف طلب ترشيح، في أقل من 24 ساعة بعد إطلاق الحملة.

وجاءت توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم الإنجازات الوطنية التي تعكس مسيرة زايد خلال حفل تكريم وطني بما يعكس النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تأسيسها في ريادة مسيرة التنمية بسواعد إماراتية في المجالات كافة، ودعا الجمهور إلى ترشيح الإنجازات وقال: “سنفتح لشعبنا باب التصويت ليختاروا بأنفسهم أهم المشاريع التي يرون أنها أثرت في مسيرة دولتهم، مشاريع يرونها امتدادا لمسيرة زايد، ووصايا زايد، ورؤية زايد لمستقبل دولتنا، رشحوا المشاريع على وسم #أوائل_الإمارات لنكرم فرق العمل ونخلد جهودهم في صفحات تاريخنا”.

كما تداول متابعي وسائل التواصل الاجتماعي الوسم #أوائل_الإمارات أكثر من 1.5 مليون مرة ما جعله يتصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في الدولة، فيما عبرت الفرق القائمة على الإنجازات التي ذكرها في تغريدته عن فخرها واعتزازها باعتبارها نماذج وطنية مشرفة لإنجازات يفخر بها زايد.

ويمكن ترشيح إنجازات تركت بصمتها في تاريخ الإمارات سيفرح بها زايد لو كان معنا، وشارك الجمهور بترشيح إنجازات مثل معرض الشارقة الدولي للكتاب، وجامعة الإمارات، ومصدر، وطيران الإمارات، ومترو دبي، ومصنع جلفار للأدوية وغيرها.

وتستمر حملة أوائل الإمارات في استلام الترشيحات عبر موقع www.uaepioneers.gov.ae إلى غاية 18 نوفمبر الجاري.

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