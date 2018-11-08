ربع مقابلات المواطنين في أيام العمل تنتهي دون توظيف

كشف تقرير لوزارة الموارد البشرية والتوطين أن نحو 25% من مقابلات العمل، التي جرت خلال ما يزيد على 19 يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين، انتهت برفض منح الوظيفة من جهة العمل للمتقدم، أو رفض المتقدم ذاته للوظيفة، موضحاً أن الوزارة تدرس أسباب الرفض، وتتولى متابعة من لم يحالفهم التوفيق في المقابلات، لتوفير الإرشاد المهني والتدريب، وتوفير البدائل المناسبة لهم.

وتفصيلاً، أفاد تقرير رسمي للوزارة بأنها انتهجت مبدأ التطبيق التجريبي والتدريجي، لتفعيل تطبيق المادة 14 من قانون العمل، التي تقضي بعدم جواز توظيف جهة العمل غير المواطنين إلّا بعد التأكد عبر سجلات الوزارة، من أنه لا يوجد بين المواطنين المقيّدين في قسم الاستخدام عمال متعطّلون قادرون على أداء العمل المطلوب، مشيراً إلى أن التطبيق يتم من خلال ربط نظام «تسهيل» ببوابة «توطين».

وعن خطة تعامل الوزارة مع المرفوض توظيفهم، أوضح التقرير أن الوزارة تتولى متابعتهم، وتوفير فرص أخرى لهم، من خلال تحديد أسباب الرفض، وتوفير الإرشاد المهني والتدريب، وتوفير فرص أخرى للمقابلات ، وقال إن الوزارة تدرس أسباب رفض التوظيف، وتصنفها إلى نوعين: الرفض من جهة العمل، بسبب عدم توافر شروط معينة في طالب الوظيفة ، وفي هذه الحال تعمل على إعداده وتزويده بالمهارات التي يحتاجها من خلال برنامج «تمكين» ، أما في الحالة الثانية، إذا كان الرفض من الباحث عن العمل، فتدخله الوزارة برنامج «توجيه»، لتوعيته بأهمية العمل في القطاع الخاص.

كما أكد أن الخبرات التي يكتسبها المواطن، في القطاع الخاص، تلغي التفكير في أن الراتب الأولي الذي يتقاضاه أقل من الراتب الأولي الذي قد يتقاضاه في القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يتميز بنمو سريع، يتيح للموظفين الترقي في وظائفهم بشكل أسرع، وهذا ما يؤكده تحول بعض المواطنين من العمل في الوظائف الحكومية إلى العمل في القطاع الخاص / الإمارات اليوم.

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