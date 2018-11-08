الأطفال في الإمارات الأسرع حصولا على هاتف ذكي في العالم

تشعر أغلبية الأسر في الدولة بالذنب بشأن الوقت الذي يمضونه على الإنترنت أمام أطفالهم بحسب دراسة أخيرة أجرتها شركة “نورتون” في دبي ، وكشفت الدراسة أنّ أكثر من 3 من أصل أربعة مشاركين في الاستبيان في الإمارات (78%) يرون أنّ الأهل يقدّمون مثالاً سيئاً لأولادهم من خلال قضاء وقت طويل على الإنترنت، واعترف أكثر من النصف (53%) بأنهم تعرّضوا للتوبيخ من أطفالهم بسبب سلوكهم، ما يشير إلى صعوبة لدى العائلات اليوم في ضبط فترات صحية لاستخدام الهواتف دون التأثير على علاقاتهم بعائلاتهم .

وفي هذا الإطار، قال نيك شو، مدير عام “نورتون” أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “التربية العصرية ليست سهلة وما زال الأهل يواجهون التحديات المعتادة كحمل أطفالهم على أكل الخضار والخلود إلى النوم مبكراً وإنجاز فروضهم، وإنما أضيف إليها تحدٍ تكنولوجي جديد على الأهل مواجهته ، فهم على عكس أولادهم، لم يكبر معظمهم وهم يحوزون أجهزة اتصال من هواتف متحركة وأجهزة لوحية، ما يجعل تحديد قواعد متعلقة بتوقيت استخدام الأجهزة وتطبيقها صعباً عليهم.”

كما وجد بحث “نورتون” أنّ الأطفال في الإمارات يرغبون في استخدام الهواتف المتحركة أكثر من السكاكر والحلويات، فهم يقضون وقتاً أطول أمام شاشة الهاتف المتحرك مما يفعلون عند اللعب في الخارج، كما أنّ أكثر من ربع الأهالي قالوا إنّ إطفالهم يقضون على الإنترنت وقتاً أطول مما يفعل أهاليهم، وبالإجمال، يقضي الأطفال في الإمارات يومياً ساعتين ونصف الساعة من وقت فراغهم باستخدام الهواتف المتحركة، أي أكثر بساعة تقريباً مما يمضونه في اللعب خارجاً.

وتتنامى هذه المخاوف مع امتلاك الأطفال أجهزتهم الخاصة في عمر أصغر ، فقد أظهر بحث “نورتون” أنّ الأهل يستسلمون أمام إصرار أولادهم إذ يحظى الأطفال في الإمارات بجهازهم الأول بعمر السابعة إجمالاً، أي أقلّ بثلاث سنوات مما يرى الأهل أنه عمر مناسب لامتلاك جهاز ويعتبر ذلك العمر الأسرع في العالم .

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