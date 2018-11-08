مورينيو يحكي سبب استفزازه لجماهير يوفنتوس

لماذا احتفلت بتلك الطريقة؟ كان هذا هو السؤال الذي وجه إلى جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد عقب انتصاره على يوفنتوس بهدفين لهدف.

وأجاب مورينيو في تصريحاته لشبكة “بي إن سبورتس” عقب المباراة قائلا: “لأنني فزت بمباراة كبيرة”.

قبل أن يستدرك “هل تعرفون ماذا حدث طوال 84 دقيقة؟ الجمهور ظل يسب أمي وهي تجلس في المنزل، والحماس كان كبيرا ولا أستطيع أن أصمت أمام من يسبني”.

وبسؤاله هل ذلك الانتصار يغير من شكل موسم يونايتد رد المدرب الملقب بالاستثنائي باقتضاب “لعبنا مباراة جيدة وهذا شيء سعيد لنا”.

وعن اللقاء نفسه تحدث المدرب البرتغالي “يجب أن نتحدث عن 84 دقيقة كان فيها كرة قدم من طراز رفيع، كلا الفريقين لعبا بشكل مميز من أجل الفوز وكلينا حاول الاستحواذ على الكرة”.

وأكمل “حتى لو لم نفز في النهاية كنت سعيدا بفريقي، ولكننا فزنا وظفرنا بثلاث نقاط هامة للغاية في مجموعة صعبة تضم يوفنتوس وفالنسيا”.

وأتم مورينيو “من مباراتين في إنجلترا حققنا نقطة واحدة، وخارج ملعبنا ظفرنا بست نقاط الآن يجب أن نفوز في ملعبنا أمام يانج بويز لنتأهل للدور التالي”.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى سبع نقاط ليحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة خلف يوفنتوس صاحب الصدارة بتسع نقاط.

فيما يأتي فالنسيا ثالثا بخمس نقاط وأخيرا يانج بويز رابعا بنقطة واحدة.

اقرأ ايضا

التعليقات