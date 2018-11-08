430 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 110 مليون في “وادي الصفا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 430 مليون درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 122 مبايعة بقيمة 353 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضى بقيمة 230 مليون درهم و 99 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 123 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 5 تليها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم فى منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم فى منطقة عود ميثا.

و قد تصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 7 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 5 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 113 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 14 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الاولى بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 77 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 53 مليون درهم و 24 رهونات فلل وشقق بقيمة 24 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 12 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الخامسة بقيمة 9 مليون درهم.

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