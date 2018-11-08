عجمان | بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في منطقة ليوارة 1 شارع محمد سالم بوخميس

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن بدء تطبيق خدمة دفع رسوم المواقف في منطقة ليوارة 1 شارع محمد سالم بوخميس، حيث سيعمل مراقبو المواقف على متابعة التزام مستخدمي المركبات خلال فترتين حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً .

ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساء. وأعلنت الدائرة أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد الموافق 11 نوفمبر 2018 للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية في المنطقة التي تشهد حركة دائمة في شوارعها على مدار الساعة.

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