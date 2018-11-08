شاهد بالصور | حي العمارة الفخمة فى لندن

يعرف بكونه موقعا لأجمل المتاحف في العاصمة الأنجليزية، لندن، أنه حي كنسينجتون، الذي يضم أيضا أجمل المباني الفخمة في مدينة الضباب.

يوضح موقع “ذا كالتشر تريب” المهتم بالسفر أن كنسينجتون، الواقع بغرب لندن هو حي متميز لقضاء يومك، فهذا الحي يزخر بالمطاعم الفاخرة والشوارع الجانبية المذهلة والتصميمات المعمارية الفخمة التي بنيت على مدار القرون السابقة.

يعد حي كنسينجتون جزءا من الدائرة الملكية في العاصمة، ويعرف بسكانه البرجوازيين من الطبقة الثرية في لندن، إضافة إلى كونه أغلى المناطق السكنية في هذه المدينة، وهذا يفسر العمارة الفخمة التي يزخر بها هذا الحي.

يضاف إلى كونه مقرا للعديد من السفارات، لاسيما سفاراة فرنسا، وكذلك مقرا لإقامة العديد من المشاهير عبر التاريخ المعاصر في انجلترا، مثل الكاتب والشاعر توماس أليوم، والكاتب كينيث جرهام والرسام ويليام هولمان هانت وغيرهم.

أحد المقاصد الهامة التي تستحق الزيارة في هذا الحي تبرز منطقة المتاحف، والتي تضم أهم متاحف لندن مثل متحف فيكتوريا وألبرت، الذي يضم أعمال فنية تمتد على مدار الآلاف من السنين، وكذلك مشغولات ذهبية أثرية.

كما يوجد فيها متحف التاريخ الطبيعي ومتحف العلوم الذين يضمان مجموعة متميزة من المعارض حول هذين المجالين.

وهناك أيضا مطعم ومقهى تشيرشيل أرمز، ذو التصميم المزخرف بالزهور على جدرانه الخارجية والداخلية. وقد بني هذا المبنى عام 1750 وينسب إلى جد رئيس الوزراء البريطاني، وينستون تشيرشيل الذي كان ضيفا دائما لهذا المطعم والمقهى.

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