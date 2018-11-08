دبي: خادمة تصور جريمة تعرضها للتحرش على يد مخدومها الستيني

بواسطة / بتاريخ 2018-11-08 في 8:13 م /
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أقدمت خادمة آسيوية على توثيق جريمة تعرضها للتحرش على يد مخدومها البالغ من العمر 68 عاماً، أوروبي الجنسية، وذلك عبر وضع هاتفها النقال على وضعية تصوير الفيديو خلال تنفيذ المتهم للجريمة.

تفاصيل القضية كشفتها النيابة العامة في دبي اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات، حيث وجهت إلى الرجل الستيني تهمة هتك العرض بالإكراه بحق الخادمة التي صورت الواقعة، وبحق خادمة ثانية تعمل في المنزل ذاته.

وقالت الخادمة التي صورت الواقعة إن المتهم استدعاها لغرفته وتحرش بها عنوة بعد أن طلب منها عمل تدليك له، وكذلك فعل مع زميلتها بعد أن نزع ملابسها.

وأشارت إلى أن المتهم استدعاها لغرفته مرة أخرى فخافت أن يكرر فعلته، لذلك وضعت هاتفها النقال على وضعية تصوير الفيديو لتقديم دليل للشرطة حول أفعاله، مبينة أن الكاميرا وثقت ما فعله بها، ما دفعها وزميلتها لتقديم بلاغ للشرطة وتزويدها بالفيديو الذي يوثق أفعاله.

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