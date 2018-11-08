“طرق الشارقة” تعتزم افتتاح 3 جسور لعبور المشاة

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنه سيتم افتتاح ثلاثة جسور لعبور المشاة في مدينة الشارقة، على شارع الاتحاد، وشارع الملك فيصل وشارع الملك عبدالعزيز.

وذكرت الهيئة أن جسر المشاة على شارع الاتحاد جسر حيوي وهام للربط بين منطقة النهدة والتعاون، بطول 295 متراً وعرض 4 أمتار، أما جسر مشاة شارع الملك فيصل الذي يربط منطقة أبوشغارة بالمجاز 1، يبلغ طوله 46 متر وعرضه 4 أمتار، ومزود بمصعد كهربائي ودرج مشاة، فيما يربط الجسر الثالث الواقع على شارع الملك عبدالعزيز المنطقة بين أبودانق وأبوشغارة، وهو بنفس مواصفات جسر شارع الملك فيصل.

ونوهت الهيئة أنه تم اختيار مواقع تنفيذ الجسور بناء على عدة معايير أهمها المواقع التي تسجل فيها نسبة كبيرة من حوادث الدهس، وكثافة الحركة المرورية، وأكدت الهيئة حرصها على سلامة المشاة وتوفير وسائل انتقال آمنة للمشاة لعبور الطريق.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة الجمهور إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، وناشدت السائقين لضرورة الالتزام بالسرعة وتخفيفها خاصة عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامة مستخدمي الطرق.

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