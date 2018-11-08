بدء المرحلة النهائية لتقييم الأداء السنوي لموظفي الحكومة الاتحادية

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية عن بدء المرحلة الثالثة من دورة نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية للعام الحالي 2018، والمخصصة للتقييم النهائي لأداء الموظف ومهامه وكفاءاته السلوكية، والتي تمتد من بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ودعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الإماراتية، الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى ضرورة إطلاق المرحلة الثالثة من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه، مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي، الذي يعد خلاصة أرقى التجارب والممارسات المطبقة على الصعيد العالمي في مجال إدارة وتقييم أداء الموظفين.



وذكرت الهيئة أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية المدرج ضمن نظام “بياناتي”، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر، ما يساهم في تقيميه وحصوله على النتيجة التي يستحقها وفقاً للأدلة التي يتم إدراجها، ومدى تحقيقه لأهدافه الفردية.

يذكر أن نظام إدارة الأداء يستند على 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.

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