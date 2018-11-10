دروجبا يتراجع عن اعتزاله بطريقة كوميدية

لم يرضخ لتهديدات مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتراجع عن قرار التنحي عن مهنته في سوق الأسهم والمضاربة في البورصة الأمريكية..

كان ذلك مشهدا من فيلم “ذا وولف أوف وول ستريت” الذي يروي قصة حياة جوردان بيلفورت، من بطولة ليوناردو دي كابريو، وإخراج مارتن سكورسيزي. والإيفواري ديديه دروجبا استعمل هذا المقطع عبر حسابه الرسمي على تويتر، ليعلن تراجعه عن قرار الاعتزال الذي نشرته مختلف وسائل الإعلام العالمية في الساعات الماضية.

دروجبا لعب مباراته الأخيرة مع نادي فونيكس رايزينج الأمريكي -الذي يملك أسهما فيه-، وهي المواجهة التي خسرها فريقه أمام لويفسيل سيتي بهدف دون رد في نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم.

المهاجم السابق لـ تشيلسي صرّح بنفسه قبل حوالي شهر: “أمزح مع الناس وأخبرهم بضرورة أن يهدوني الكأس حتى أعتزل في سلام وأنني سأعود إن لم أفز بهذه البطولة. ولكن الحقيقة هي أنه موسمي الأخير”.

على ما يبدو، فإن مزاح دروجبا قد انقلب حقيقة، وبطل دوري أبطال أوروبا 2012 لم يرض بإنهاء مسيرته الكروية الحافلة على هزيمة.

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