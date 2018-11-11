مدرب الوصل: إذا تدخل أحد في عملي سأستقيل

أبرز حسن العبدولي، المدير الفني للوصل الإماراتي، أهمية مباراة فريقه ضد عجمان، بعد غد الاثنين، ضمن الجولة الخامسة من كأس الخليج العربي.

وأردف العبدولي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: “عجمان من الفرق الجيدة في الإمارات، والتي تقدم كرة مميزة في الفترة الأخيرة”.

وأضاف: “لكننا نعلم صعوبة وضع الوصل في البطولة هذا العام، ونسعى إلى تحقيق الفوز في الثلاث مباريات المتبقية، بداية من مباراة عجمان، لضمان التأهل إلى الدور الثاني”.

وأوضح: “قمنا بالتحضير جيدا للمباراة، التي سندخلها بدون الرباعي علي سالمين وخميس إسماعيل وعبد الله جاسم وعلي صالح، بعدما تم استدعاء خميس وسالمين، إلى صفوف المنتخب الأول”.

وواصل: “كما تم استدعاء عبد الله جاسم وعلي صالح، إلى صفوف المنتخب الأولمبي، ولذلك قمنا بتجهيز أغلب اللاعبين خاصة الشباب، لإعطائهم فرصة المشاركة في المباريات المقبلة”.

وعن اقتراب الانتقالات الشتوية، قال: “نعلم جيدا أن الوصل، في حاجة إلى تدعيم أغلب خطوطه، وتحدثنا مع الإدارة عن المراكز التي نحتاج إلى دعم فيها، لكننا سننظر إلى الأسماء المتاحة حاليا، ومن ثم سنحدد الأسماء التي يحتاجها الفريق”.

وحول الأحاديث الكثيرة في الفترة الأخيرة، عن استبعاد عبد الله جاسم من عدمه، قال العبدولي: “تعاقدت مع الوصل للعمل كمساعد للمدير الفني، جوستافو كونتيروس، وبكل أمانة لم يطلب منا أي شخص، سواء من داخل الإدارة أو خارجها، إبعاد أي لاعب عن التشكيلة الأساسية للفريق”.

وتابع: “رحل كونتيروس، وتوليت أنا قيادة الفريق، وكمدرب لا أسمح لأي شخص بالتدخل في عملي الفني، وإذا تدخل أحد في عملي سأستقيل فورا، ولذلك الأحاديث عن استبعاد عبد الله بطلب من الإدارة، أمر عارٍ تماما من الصحة”.

واستطرد: “عندما كنت مدربا لفريق 14 سنة في الوصل، كان عبد الله جاسم يلعب في مرحلة أصغر، ويقدم أداء جيدا، فقمت بتصعيده إلى فريق 14 سنة، واعتمدت عليه بشكل أساسي، لذلك فهو يعتبر بمثابة ابني، الذي ربيته في قطاع الناشئين”.

وواصل: “منذ فترة قريبة قمت بالجلوس معه، وأخبرته بعدم صحة ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استبعاده، وأن الفريق يضم 36 لاعبًا، ومن حق كل لاعب أن يحصل على فرصة للمشاركة، فتفهم الأمر جيدا”.

وأكمل العبدولي: “عندما حصل عبد الرحمن علي، على فرصة المشاركة في مباراة الاتحاد السعودي، قدم أداء مميزا، وأكمل أداءه الجيد في مباراة النصر، وتمكن من تسجيل هدف لمصلحة الفريق”.

وزاد: “لذلك فإن اللاعب يعتبر في مرحلة نشوة، وبالتالي يجب علينا مساندته، وإعطاءه الفرصة كاملة، كذلك الأمر بالنسبة للثنائي وحيد إسماعيل واوه بان سوك، اللذين قدما أداء مميزا في الإسكندرية ضد الأهلي المصري”.

وأضاف: “في مباراة الفجيرة، حصل عبد الله جاسم على فرصة المشاركة، لذلك فإن لكل مباراة احتياجاتها الخاصة.. اللاعبون في الفريق متفهمون لذلك الأمر تماما”.

وختم المدرب قائلا: “قبل كل شيء أنا واحد من جمهور الوصل، وعندما أخرج من الجهاز الفني، سأذهب إلى المدرجات لمساندة الفريق، وأنا أطلب من الجماهير عدم الزج بالجهاز الفني واللاعبين، في خلافاتهم مع إدارة النادي، لأن هذه الأمور ستؤثر على الفريق بشكل سلبي”.

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