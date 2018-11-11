ليفربول يكتفي بثنائية في شباك فولهام

حقّق ليفربول فوزا سهلا على ضيفه فولهام، بنتيجة (2-0)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجّل هدفي ليفربول محمّد صلاح في الدقيقة 41، وشيردان شاكيري في الدقيقة 53.

ورفع ليفربول رصيده إلى 30 نقطة، ليعتلي الصدارة مؤقتا بفارق نقطة واحدة عن مانششستر سيتي الذي يلعب مساء الأحد، مع جاره اليونايتد، أما فولهام، فتجمّد رصيده عند 5 نقاط في المركز الأخير.

ولجأ ليفربول إلى طريقة اللعب المعتادة 4-2-3-1، بوجود جو جوميز إلى جانب فيرجيل فان ديك في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد والأيسر أندي روبرتسون.

ووقف البرازيلي فابينيو إلى جانب الهولندي جورجينيو فينالدوم في خط الوسط، فيما تمركز الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وشيردان شاكيري، وراء رأس الحربة روبرتو فيرمينو.

أمّا فولهام، فاعتمد على طريقة اللعب 5-4-1، بوجود 3 مدافعين في العمق هم ألفي ماوسون ودينيس أودوي، وكالوم تشامبرز.

وقام الصربي ألكسندر متروفيتش كعادته بدور رأس الحربة، دون أن يلقى الإسناد الكافي من الجناحين رايان سيسيجنون وأندري شورله.

وجاءت الفرصة الأولى في المباراة، بالدقيقة الخامسة، عندما مر ألكسندر-أرنولد بأريحية من الجهة اليمنى قبل أن يوجّه كرة نحو منطقة الجزاء ارتدّت من فيرمينو إلى ماني الذي سدّدها بجانب المرمى.

واقترب شاكيري من افتتاح التسجيل في الدقيقة 13، عندما وجد المساحة الكافية للتقدّم نحو منطقة الجزاء من الناحية اليسرى، قبل التسديد بجانب القائم القريب.

وأنقد حارس فولهام سيرجيو ريكو مرماه من هدف محقّق بالدقيقة 15، عنما تبادل صلاح الكرة مع فيرمينو قبل أن ينفرد بالحارس الإسباني الذي أبعد محاولته.

عاد ريكو ليقوم بتدخل جديد في الدقيقة 22، عندما تصدّى لمحاولة جديدة من صلاح، ورد فولهام بعدها بدقيقتين، عندما وضع متروفيتش الكرة أمام سيسيجنون الذي تقدّم بها قبل أن يسدّد بجانب المرمى.

وفي الدقيقة 36 هيّأ ماني الكرة إلى شاكيري داخل منطقة الجزاء لكن محاولة الأخير ابتعدت قليلا عن المرمى.

وألغى الحكم هدفا لمتروفيتش بداعي التسلّل، فلعب ليفربول الكرة فورا وأرسل ألكسندر-أرنولد تمريرة طويلة إلى السريع صلاح الذي تقدّم بها وانفرد بريكو قبل أن يضع الكرة في الشباك بالدقيقة 41.

وترك ريكو بصمته في بداية الشوط الثاني عندما وضع شاكيري زميله ماني في موقف مناسب للتسجيل غير أن الحارس الإسباني أنقذ المحاولة ببراعة.

لكنّه لم يتمكّن من فعل شيء أمام هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 53، عندما أرسل روبرتسون الكرة داخل منطقة الجزاء إلى الخالي من الرقابة شاكيري الذي وضعها بمهارة في المرمى بعيدا عن الحارس.

وواصل ليفربول تفوّقه وأهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 62، عندما هيّأ فيرمينو الكرة للمندفع روبرتسون الذي أطلق كرة أبعدها ريكو مجدّدا.

ومر النصف الثاني من الشوط الثاني بهدوء شديد بعد خروج شاكيري ودخول جيمس ميلنر مكانه، في وقت لم تفلح فيه تغييرات فولهام في تقليص الفارق على أقل تقدير.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة الأخيرة غير أن كرته اصطدمت بالمدافع ماوسون قبل وصولها إلى المرمى.



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