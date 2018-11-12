توضيح من شركة أبوظبي للتوزيع بشأن تفعيل شبكة المياه الجديدة في منطقة الرياض

قالت شركة أبوظبي للتوزيع أنه فيما يتعلق بتفعيل شبكة المياه الجديدة في منطقة الرياض “جنوب الشامخة” والتي تم بناؤها على أحدث المواصفات والمقاييس من قبل شركة أبوظبي للخدمات المساندة ، فأنه ولدواع فنية ولضمان جودة المياه الموزعة لم يتم تشغيل الشبكة لتفادي حدوث ركود للمياه حرصا على سلامة وصحة المستهلك.

وأضافت الشركة أنه تم تصميم الشبكة لتزويد المنطقة بما يقارب 13 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا بغرض تزويد حوالي 13 ألف قطعة أرض ، علما بأن عدد الأراضي المبنية حتى الآن لا يتعدى 1500 قطعة أرض وبأجمالي طلب على المياه يقدر بحوالي 1.2 مليون جالون يوميا وبناء على ذلك قامت شركة أبوظبي للتوزيع بتأمين احتياجات السكان في المنطقة من خلال خدمة الصهاريج كحل مؤقت .

وحرصا على خدمة المجتمع وأهالي الإمارة، فأن الشركة تعمل حاليا وبالتعاون مع شركة مساندة في تنفيذ مشروع من شأنه توفير كمية ملائمة من المياه تتوافق مع متطلبات الصحة والسلامة ومن خلاله يتم تشغيل أجزاء من شبكة المياه لتلبية احتياجات الأحواض المأهولة بالسكان في منطقة الرياض “جنوب الشامخة” ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأول من عام 2019 .

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