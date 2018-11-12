شرطة الفجيرة تضبط قائد مركبة هرب بعدما تسبب في وفاة شخص

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بمركز شرطة مسافي الشامل من إلقاء القبض على قائد مركبة تسبب في دهس شخص آسيوي ما أدى إلى وفاته .

وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد بوقوع حادث دهس وهروب قائد المركبة، وذلك بشارع الشيخ مكتوم وعلى الفور تحركت دورية المرور إلى مكان الحادث واتضح هروب قائد المركبة تاركاً المجني عليه بالطريق ولا توجد أي دلائل أو شهود عيان قد تساعد رجال المرور على التوصل للمتهم.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى مسافي وبعد إجراءات البحث والتحري حول ملابسات الحادث تم القبض على قائد المركبة ومن خلال التحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه وإحالة المتهم إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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