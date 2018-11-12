كونتي يرد على راموس: الاحترام يكون متبادلا والمدرب مثل الخياط الجيد

رد الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني الذي كان مرشحا لقيادة ريال مدريد على تصريحات سيرخيو راموس قائد الفريق الملكي.

كان راموس رد على ترشيح كونتي لقيادة ريال مدريد عقب إقالة جوليان لوبيتيجي، بأن احترام المدرب يُكتسب من اللاعبين ولا يُفرض في إشارة لأسلوب المدرب الإيطالي الصعب.

وقال كونتي في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” ردا على راموس: “عندما يبدأ مدرب عمله مع فريق يأتي بفكره واحترامه، وهذا شيء يجب أن يجده من اللاعبين أيضا”.

وأكمل “عندما لا يحدث ذلك، تكون المشكلة”.

ثم أضاف “المدرب يجب أن يكون كالخياط الجيد، ويكيف أفكاره مع قائمة لاعبيه”. وتابع “نحن المدربون الإيطاليون لدينا ثقافة عظيمة عن العمل وعندما تبدأ عملك مع فريق لا يمكنك تغيير كل شيء، يجب عليك أن تحاول ويحدث الأمر تدريجيا”.

وأشار مدرب تشيلسي ويوفنتوس الأسبق إلى أنه ينوي الانتظار لبداية الموسم المقبل من أجل العودة للعمل.

وأوضح “بالنسبة لمدرب مثلي، من الأفضل أن أنتظر حتى يونيو وعدم استعجال الأمور”.

وأتم “سأنتظر للموسم المقبل”.

وتحسنت نتائج ريال مدريد تحت قيادة المدرب المؤقت سنتياجو سولاري، وأشارت التقارير المدريدية أن إدارة النادي قررت استمراره بشكل دائم.

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