خليفة بن طحنون يقدم واجب العزاء في والد الشهيد سيف الراشدي

بواسطة / بتاريخ 2018-11-13 في 6:53 م /
sabq2-600x55313

قدم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، اليوم، واجب العزاء في وفاة والد الشهيد سيف مسلم سعد الراشدي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون، خلال زيارته مجلس العزاء بمدينة أبوظبي، عن صادق مواساته وتعازيه لذوي الفقيد وأسرته، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يشار إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي يختص بمتابعة احتياجات أسر وذوي الشهداء، وتقديم الدعم اللازم لهم، وتأمين أوجه الرعاية والاهتمام بهم، والتنسيق مع الجهات الرسمية الأخرى في الدولة بهذا الشأن، وذلك تجسيداً لمعاني التلاحم بين شعب الإمارات وقيادته، ليظل العرفان بدور أسر الشهداء عنوان وفاء وواجباً وطنياً تقديراً لدورهم وما قدموه من عطاء وبذل.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

الاخبار العاجلة عبر الوتس اب
النشرة الاخبارية عبر الوتس اب
تحذيرات الشرطة على هاتفك مباشرة

التعليقات

التعليقات مغلقة.

--