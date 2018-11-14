وليد سليمان يعلن اعتزاله الدولي

أعلن وليد سليمان جناح الأهلي اعتزاله اللعب دوليا.

وقال سليمان عبر تويتر: “رفعا للحرج عن الجميع ولإنهاء حالة الجدل، أعلن اعتزالي اللعب دوليا وبالتوفيق دوما لمنتخب بلادي”.

صاحب الـ33 عاما لعب 22 مباراة دولية من قبل، وسجل فيهم هدفا وحيدا ضد قطر في مباراة ودية في 2010.

ولم ينضم سليمان للمنتخب منذ نوفمبر 2016 في معسكر مباراة غانا في تصفيات كأس العالم 2018.

ونال عدم انضمام سليمان للمنتخب في الفترة الأخيرة ردود أفعال واسعة في ظل تألقه مع الأهلي في مشواره الإفريقي. وسجل سليمان 6 أهداف في 13 مباراة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا. وإجمالا لعب سليمان 205 مباراة بقميص الأهلي سجل فيها 48 هدفا وصنع 41 هدفا.

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