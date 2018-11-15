خطبة الجمعة ليوم غد بعنوان “محمد رسول الله”

الخطبة الأولى

الحمد لله على سابغ نعمه، وبالغ مننه، أكرمنا بخاتم الأنبياء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، شرح الله تعالى صدره، ورفع ذكره، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، قال سبحانه:( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم).

أيها المسلمون: في ربيع الأول تتجدد ذكرى مولد خير البرية، ورحمة الله تعالى للبشرية؛ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم؛ فهو دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام إذ قال:( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم). وهو صلى الله عليه وسلم بشارة سيدنا عيسى عليه السلام حين قال :(ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد). وقد رأت أمه السيدة آمنة بنت وهب في منامها حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. فقد كان مولده صلى الله عليه وسلم نورا أضاء الله عز وجل به الدنيا، وأظهر به الحق. قال تعالى:( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين). فالكتاب هو القرآن، والنور هو سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تعالى في أعلى نسب وأرفعه، وجمع له عز وجل الشرف من أطرافه.

عباد الله: لقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيم الأب، فأحاطه الله عز وجل بعنايته، وخصه برعايته، وامتن عليه سبحانه بقوله :(ولسوف يعطيك ربك فترضى* ألم يجدك يتيما فآوى). وتشرفت السيدة حليمة السعدية بإرضاعه. فكان الخير معه صلى الله عليه وسلم حيثما حل، وأينما نزل، فقد خرجت حليمة في نسوة من بني سعد يلتمسن الرضعاء بمكة في سنة جدب وقحط لم تبق شيئا، فلما أبصرت السيدة حليمة محمدا صلى الله عليه وسلم وقد علاه البهاء والنور تعلق به قلبها، فأخذته بين يديها، وضمته إلى صدرها، فما إن وضعته في حضنها حتى در لبنها، فشرب صلى الله عليه وسلم حتى شبع. قالت: وقام زوجي إلى ناقتنا فإذا هي ممتلئة الضرع، فحلب لنا ما شئنا، فبتنا ليلتنا بخير، شباعا رواء، وقد نام صبياننا، وكانوا لا ينامون من شدة الجوع فقال زوجها: والله يا حليمة، ما أراك إلا قد أصبت نسمة مباركة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم الخامسة من عمره أرجعته حليمة إلى أهله، وتولاه جده عبد المطلب، فأحبه محبة خاصة، وأولاه عناية فائقة، وكان يقدمه على غيره، ويقول: إن لابني هذا لشأنا. وبعد وفاة أمه وجده آلت رعايته صلى الله عليه وسلم إلى عمه أبي طالب، وكان قليل المال، كثير العيال، فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم المسؤولية منذ صغره، وعمل برعي الغنم لمساعدة عمه.

أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محفوظا بعين الله تعالى، محفوفا برعايته في كل مراحل حياته، فقد اتسم شبابه صلى الله عليه وسلم بالجد والنشاط، والعمل والاجتهاد، والسعي في الأرض طلبا للرزق، واتصف صلى الله عليه وسلم بأجمل الأخلاق وأنبلها، وأفضلها وأكملها، وقد وصفه الله تعالى بقوله:( وإنك لعلى خلق عظيم). فكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس عطاء، وأصدقهم لهجة، وأعظمهم أمانة، وألينهم معاملة، وأكرمهم عشرة، من رآه هابه، ومن خالطه أحبه، يقول واصفه: لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، ولما سمعت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بنبل صفاته وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم -وكانت امرأة لبيبة حازمة- بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مالها إلى الشام تاجرا، ثم عرضت عليه الزواج، فتزوجها صلى الله عليه وسلم.

وقد أعطى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم رجاحة العقل، وسداد الرأي، ودقة الفهم، فما لجأ إليه قومه في شيء إلا أشار عليهم بالرأي السديد، وحكم بينهم بالعدل والإنصاف. كما وهبه الله سبحانه جمال الصورة، وكمال الهيئة.

أيها المتشوقون لسماع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بلغ صلى الله عليه وسلم أربعين عاما؛ أوحي إليه، وأول ما بدئ به صلى الله عليه وسلم من الوحي؛ الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أي: تحققت كما رآها صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه أن يخلو بغار حراء، ويتعبد فيه الليالي الكثيرة، حتى جاءه الملك بالوحي فقال:( اقرأ). فكانت تلك الكلمة أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فأسست لحضارة عظيمة تقدر العلم ، وتحث على أسبابه، وتدعو إلى تحصيله؛ ليرتقي الإنسان في معارج العلم والعبادة، والإحسان إلى الخلق، وبقي صلى الله عليه وسلم في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو قومه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، وأقام فيها مجتمعا متحابا متلاحما، فسطع منها نور الهدي النبوي الخالد بالأخلاق الحميدة، والقيم الراقية، ودخل الناس في دين الله أفواجا لما رأوا من رحمته وسماحته صلى الله عليه وسلم، وتحقق الاطمئنان والاستقرار.

فاللهم وفقنا جميعا لطاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعة من أمرتنا بطاعته؛ عملا بقولك:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم،

وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم،

فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية

الحمد لله الذي أرسل سيدنا محمدا هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل.

أيها المصلون: لقد كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، قال الله تعالى:( قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا). وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال سبحانه:( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). فجاءنا صلى الله عليه وسلم بالخير العظيم، وعلمنا عبادة ربنا، وأخبرنا بحقوق الله تعالى علينا، كما دعا إلى مكارم الأخلاق ومحاسنها، وقال صلى الله عليه وسلم :« إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». وحثنا على بر الوالدين، والألفة بين الزوجين، وحسن رعاية الأولاد، وصلة الأرحام، وإكرام الأصدقاء، والإحسان إلى الجيران. فما أجمل أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعلمها أولادنا، وننهل جميعا من فوائدها وقيمها؛ لنزداد محبة له صلى الله عليه وسلم، ونقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو خير أسوة، قال تعالى:( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا). ونكثر من الصلاة والسلام عليه، كما أمرنا الله تعالى بذلك فقال:( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما).

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم اجعلنا لنبينا محبين، ولهديه متبعين، وأكرمنا بمرافقته في الجنة يا رب العالمين.

اللهم أدم علينا نعمك، وأسبغ علينا فضلك، ومتعنا براحة البال، وحسن الحال، وقبول الأعمال، اللهم تقبل صلاتنا، وضاعف حسناتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأكرمنا وأسعدنا في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، المحسنين إلى أهليهم وأرحامهم.

اللهم وفق رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد لكل خير، واحفظه بحفظك وعنايتك، ووفق اللهم نائبه وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه، وأيد إخوانه حكام الإمارات.

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات: الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحم الشيخ زايد، والشيخ مكتوم، وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، اللهم ارحمهم رحمة واسعة من عندك، وأفض عليهم من خيرك ورضوانك. وأدخل اللهم في عفوك وغفرانك ورحمتك آباءنا وأمهاتنا وجميع أرحامنا ومن له حق علينا.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين، فأنت على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.

اللهم احفظ لدولة الإمارات استقرارها ورخاءها، وبارك في خيراتها، وزدها فضلا ونعما، وحضارة وعلما، وبهجة وجمالا، ومحبة وتسامحا، وأدم عليها السعادة والأمان يا رب العالمين.

اللهم ارحم شهداء الوطن وقوات التحالف الأبرار، واجز خير الجزاء أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا، اللهم انصر قوات التحالف العربي، الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه. اللهم كن معهم وأيدهم، اللهم وفق أهل اليمن إلى كل خير، واجمعهم على كلمة الحق والشرعية، وارزقهم الرخاء يا أكرم الأكرمين.

اللهم انشر الاستقرار والسلام في بلدان المسلمين والعالم أجمعين.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار.

اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شاملا، اللهم اسقنا من بركات السماء، وأنبت لنا من بركات الأرض.

اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.

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