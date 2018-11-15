“صحة دبي” تعلن إيقاف معاملات التأمين الصحي في المستشفى الإيراني لحين توفيق أوضاعه

توجه هيئة الصحة بدبي عناية السادة المتعاملين مع المستشفى الإيراني في دبي، إلى جانب (عيادة الصفا والصيدلية) التابعتين له بوقف معاملات التأمين الصحي في المستشفى المذكور،لحين توفيق المستشفى الإيراني لأوضاعه،طبقاً للنظم والضوابط المعمول بها والسارية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بدبي.

على أن يستثنى من حظر المعاملات التأمينية جميع المرضى المقيمين في المستشفى(حالياً)، والمراجعين له من الحالات الطارئة، حفاظاً على سلامتهم وحياتهم.

وهيئة الصحة بدبي إذ تأسف لهذا الموقف الذي وضع فيه المستشفى نفسه، فإنها تتطلع إلى سرعة القائمين عليه لإنهاء توفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، حاله كحال جميع المنشآت الصحية الخاصة بدبي.

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