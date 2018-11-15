هل يكون ديمبلي “طُعم” برشلونة لاصطياد محمد صلاح ؟

مع كل تألق للنجم المصري محمد صلاح، أو إخفاق لعملاقي الكرة الإسبانية، يتردد دائما اسم هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي الإنجليزي للانتقال لأحد كبيري الكرة العالمية ريال مدريد وبرشلونة.

ورغم ارتباط اسم النجم المصري أكثر بالفريق الملكي الإسباني لا سيما بعد الخروج المدوي للبرتغالي كريستيانو رونالدو نحو يوفنتوس، ومع تراجع النتائج التي دفعت رئيس النادي فلورنتينو بريز إلى إقالة لوبيتيغي وتعيين سولاري، إلا أن موقع “دون بالون” الإسباني كشف عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال صلاح “المحتملة” للغريم برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع الإسباني أن ليفربول قد يوافق على الدخول في مفاوضات مع برشلونة الإسباني من أجل انتقال محمد صلاح لصفوف الفريق الكتالوني، بشرط التعاقد مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي ومبلغ من المال لم يتم الكشف عنه.

وأضاف أن برشلونة يتطلع لإبرام صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم القوة الهجومية، لاسيما أن الفريق الكتالوني يسعى للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وكانت صحيفة “صن” الإنجليزية، ذكرت في وقت سابق، أن نادي ليفربول يسعى لاستغلال توتر العلاقة بين عثمان ديمبلي وإدارة برشلونة من أجل الحصول على خدمات الجناح الفرنسي في يناير المقبل.

وقد يستغل نادى برشلونة رغبة إدارة ليفربول في ضم عثمان ديمبلي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح الذي يحظى بإعجاب ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، في ظل القدرات الفنية والتهديفية الفائقة التي يمتلكها اللاعب.

ويحق لنجم ليفربول محمد صلاح المشاركة مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حال إتمام الصفقة، على الرغم من مشاركته مع “الريدز” في دور المجموعات بعد تغيير لوائح البطولة.

وترى إدارة برشلونة أن محمد صلاح هو البديل المناسب الفرنسي للجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الذي لم يقدم الإضافة القوية للفريق الكتالوني.

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