شاهد | الهدف المخجل لهذا العام

بواسطة / بتاريخ 2018-11-17 في 12:53 م /
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صنفت صحيفة “ليكيب” الرياضية الفرنسية هدف منتخب أوزبكستان للسيدات في شباك المالديف الهدف المخجل لهذا العام.

وقالت الصحيفة في تغريدة لها عبر تويتر: لا تبحثوا بعيدا عن الهدف المخجل لهذا العام! فلقد جاء من سيدات أوزبكستان في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الآسيوية للسيدات تحت 19 سنة، حين سحقن نظيرتهن المالديفيات بنتيجة 20-0. مضيفة أن هدف أوزبكستان الثالث كان قمة في خرق قواعد اللعب النظيف.

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