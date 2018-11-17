فصل المعلمة التي أجبرت طالباً على قص شعر زميله داخل الصف

أصدرت إدارة مدرسة خاصة في الشارقة قراراً بفصل معلمة أجبرت طالباً من طلابها بالصف الثاني على قص شعر زميله عقاباً له على العبث بمقص داخل الصف.

وكانت الواقعة حدثت داخل إحدى المدارس الخاصة المطبقة للمنهاج البريطاني بمنطقة مويلح في الشارقة، ونتج عنها استياء كبير من قبل أولياء أمور في المدرسة ، وتباينت آراء أولياء الأمور ما بين مؤيد ومعارض لقرار فصل المعلمة، فمنهم من رأى أن القرار صارم وكان يمكن استبداله بتوقيع عقوبة الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل أو الإنذار، بينما رأى آخرون أن العقوبة هينة وكان يجب تقديمها للمحاكمة قبل فصلها.

وأكدوا أن تلك المعلمة انتهكت كرامة وحقوق الأطفال ولم تراعِ تأثير فعلتها في طلابها في الوقت الراهن وفي المستقبل، لأنها بذلك التصرف أرست مبدأ التنمر بين الطلبة ، وأوضح محمد قدورة والد الطالب الذي تعرض للإساءة أنه تلقى اتصالاً من إدارة المدرسة أمس يفيد بفصل المعلمة بعد اعتذارها عن فعلتها في حق ابنه وبقية طلابها.

وتابع: «لم أكن أتمنى فصل المعلمة ولكن للأسف هي أساءت التصرف تجاه ابني وبقية زملائه، فضلاً عن إساءتها لسمعة المدرسة التي تنتمي إليها، والتي تمثل محراباً من محاريب العلم ، ودعا الجهات المعنية إلى ضرورة حسن اختيار المعلمين عند تعيينهم، وإخضاعهم لاختبارات تربوية ونفسية تثبت أنهم مؤهلون للتعامل مع الأطفال والعمل التربوي الذي يتطلب مهارات خاصة ،وأكد أنه كان حريصاً على دعم ابنه نفسياً والذهاب معه إلى المدرسة في اليوم التالي للواقعة، لتمكينه من مواجهة زملائه ونسيان ما حدث له.

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