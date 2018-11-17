الثقة قادت لضبطه .. حاول إدخال 6 كيلو مخدرات دون إخفائها

حاول زائر آسيوي 21 عاماً إدخال كمية كبيرة من المخدرات عبر أحد المطارات ودفعه طموحه إلى وضع ما يزيد عن 6 كيلوجرامات من مخدر الماريجوانا في حقيبته دون إخفائها فأوقعت به ثقته الزائدة.

وشهد مفتش بجمارك دبي، خلال تحقيقات نيابة دبي العامة بأنه بينما كان على رأس عمله، تم إبلاغه من زميله بوجود حقيبة يشتبه بها، حيث تبين وجود كثافة غير طبيعية، أثناء تمريرها على جهاز الأشعة، وبمتابعة الحقيبة ووصولها إلى قسم التفتيش تم إيقافه وسؤاله عما إذا كان لديه أية ممنوعات، فأفاد بالنفي وأنه لا يحمل غير مواد غذائية.

وبفتح الحقيبة عثر فيها على عدد قليل من قطع الملابس، ولفافة من كيس أسود ومغلفة بواسطة لاصق كثيف، وعند فتح اللفافة عثر بداخلها على مادة عشبية لها المظهر والرائحة المميزان لمخدر الماريجوانا تزن نحو 6 كيلوجرامات، وبسؤاله عنها قرر أنه لا يعرف عنها أي شيء، وأن هناك شخصاً في موطنه طلب منه تسليم تلك اللفافة إلى شخص آخر داخل الدولة

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