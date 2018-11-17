ريان يسلم: الجمع بين الدراسة وكرة القدم ممكن

تخرّج لاعب العين وصانع ألعابه، ريان يسلم، في كلية القانون ـ جامعة الإمارات، بتقدير جيد جداً، بعد رحلة طويلة من الإصرار على إكمال تعليمه العالي، خصوصاً أنها كانت رغبة والديه في أن يدرس الجامعة، فاستطاع بصبره وقوة عزمه تحقيق الشهادة الجامعية العليا، دون صعوبات أو تعثر.

ويقدم جوكر المنتخب ونادي العين موسماً آخر جيداً، بعد إسهامه بقوة في إنجاز العين بتحقيق ثنائية الدوري والكأس الموسم الماضي ، وأكد يسلم أن الدراسة الجامعية مهمة للاعب الكرة، وأنها ساعدته كثيراً في توسيع مداركه وعلومه، وأسهمت بشكل كبير في تطور نظرته وتعامله مع كرة القدم التي تطورت كثيراً وأصبحت علماً في حدّ ذاتها.

وشدد يسلم على ضرورة متابعة الأجيال الجديدة من لاعبي كرة القدم الدراسة، وألا يستسلموا لضغوط اللعب المتواصل والمشاركة في المباريات وقال : «ترك الدراسة والاكتفاء بقدر محدود من التعليم يضُر اللاعب مستقبلاً، وحياة لاعب الكرة العملية قصيرة، وسيكون صعباً للغاية أن يجد نفسه بلا شهادة جامعية تعينه في فترة ما بعد الكرة».

ورأى لاعب العين أن التوفيق بين الدراسة ولعب كرة القدم صعب، ولكنه ليس مستحيلاً، ويتمثل في خلق الموازنة السليمة دون تأثر أيهما في الآخر مضيفا : «بعزمك على مواصلة التعليم ستجد كثيراً من الأشخاص في عونك يسهلون لك الصعب ويرفعون دوافعك للمضي قدماً في طريق الدراسة والكرة معاً».

وشكر يسلم مجلس أبوظبي الرياضي الذي رعاه منذ وقت مبكر وأسهم في إنجازه بالحصول على بكالوريوس القانون بدرجة جيد جداً، ونادي العين الذي ظل داعماً له على الدوام قائلا : «أرجو أن أتمكن من رد الجميل لكل من كان في عوني» .

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