شاهد بالصور | مواقف كوميدية لحيوانات !

تكتسب غالبية الصور الملتقطة للحيوانات البرية الكثير من الجدية، غير أن بعض الصور قد ترصد تصرفات كوميدية وغريبة للحيوانات خلال أوقات استثنائية، ومن هنا جاءت فكرة مسابقة “جوائز تصوير الحياة البرية الكوميدية”.

تسلط هذه المسابقة، منذ أنطلاقها في 2015، الضوء على الحيوانات التي تقوم بأشياء تبدو مضحكة، على الرغم من الجدية التي تصبغ حياتها، لاسيما الحيوانات المفترسة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن 2000 صورة شاركت في مسابقة جوائز تصوير الحياة البرية الكوميدية لعام 2018، وصلت 41 صورة منهم إلى الجوائز النهائية في 8 فئات مختلفة، تضم صور للطيور، والحيوانات البرية وكذلك الحيوانات البرية، إضافة إلى صور التقطها مراهقون، وصور للكبار.

بعض الصور المشاركة تظهر الحيوانات بابتسامة غريبة أو ارتسام الاندهاش على وجهوههم، بعض الصور الأخرى تبدو أنها التقطت في الوقت المناسب، مع رصد تصرف غريب للحيوانات.

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