فيسبوك تختبر خاصية جديدة لمشاهدة الفيديو بشكل جماعي

وفقاً لتقرير من موقع TechCrunch أظهرت عدة رموز برمجية قام المطور أناي أوروا بعرضها على حسابه في تويتر اختبار المنصة الاجتماعية فيسبوك إضافة جديدة لتطبيق ماسنجر؛ تتمثل بخاصية ستمكن المستخدم بمشاركة فيديو مع عدد من الأصدقاء أو مجموعة معينة ومشاهدته في نفس الوقت على حد مشابه للخاصية التي قامت الشركة يإطلاقها في بداية العام تحت مسمى حفلة المشاهدة الجماعية.

ومن خلال الإطلاع على الرموز يمكن التنبؤ بعمل فيسبوك على توسيع دائرة العمل بخاصية المشاهدة الجماعية لتشمل استخدامها عبر تطبيق الدردشة والتي ستسمح للمستخدم من سحب مقطع فيديو معين وتنبيه الأصدقاء الذي يود مشاهدة الفيديو معهم بنفس الوقت مع توفر إمكانية التعليق عليه من قِبلهم في وقت العرض والتي ستضيف نوعاً من المرح والاستمتاع أثناء المشاهدة، بحيث ستكون الخاصية متاحة للفيديوهات المستضافة على المنصة الإجتماعية وليست لجميع الفيديوهات كخدمات البث للأفلام ذات الاشتراك من مواقع أخرى كنتفلكس مثلاً.

وفي تعليق فيسبوك على الموضوع للموقع قالت أن الخاصية تحت الاختبار دون إدلاء أي توضيح عن وقت إطلاقها؛ لكن لا يبدو ذلك مستبعداً كون المشاهدة الجماعية متاحة للمجموعات منذ فترة فلما لا تصبح متاحة في ماسنجر في غضون الفترة القادمة.

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