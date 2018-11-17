جامعة خليفة تطلق أول قمر صناعي مصمم لأغراض تعليمية

أعلنت “الياه للاتصالات الفضائية” “الياه سات”؛ الشركة العالمية الرائدة في مجال تشغيل الأقمار الصناعية والمملوكة بالكامل لشركة “مبادلة للاستثمار” و جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة “نورثروب غرومان”، اليوم، نجاح إطلاق القمر الصناعي المكعب “ماي سات-1″ إلى محطة الفضاء الدولية على متن مركبة الشحن الفضائية Cygnus وذلك من منشأة والبس للطيران في ولاية فرجينيا الأميركية بحضور مجموعة من طلبة الجامعة الذين شاركوا في تطوير القمر الصناعي المصغر”ماي سات-1”.

وتم تطوير القمر الصناعي “ماي سات-1” من قبل طلاب الجامعة بـ “مختبر الياه سات للفضاء” ليتم استخدامه لأغراض تعليمية بمجرد وصوله إلى موقعه المداري مطلع عام 2019.

وجرى تزويد هذا القمر الصناعي المصغر بحمولتين هما كاميرا لتصوير دولة الإمارت من الفضاء في تطبيق عملي لمهام أقمار الاستشعار عن بعد، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون مبتكرة تم تطويرها في جامعة خليفة وإرسالها للفضاء لاختبار أدائها في بيئة الفضاء.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، إن الإطلاق الناجح لـ”ماي سات-1 ” الذي قام بتطويره وبنائه طلاب الماجستير ممن يدرسون أنظمة وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة يدل على التميز الأكاديمي والعلمي الذي تحظى به الجامعة وقدرتها على إعداد وتطوير طلبة مواطنين كمهندسين وعلماء فضاء مستقبليين.. فمن خلال برنامج القمر الصناعي الصغير وبرنامج الماجستير تفخر جامعة خليفة بلعب دور محوري في تحقيق طموحات الدولة في مجال الفضاء بشكل عام.. ونحن مستمرون في تطوير الكوادر المواطنة التي ستكون جزءا من كوكبة المهندسين وعلماء الفضاء الإماراتيين الذين سيساهمون في مهمة مسبار الأمل وقطاع الفضاء في الدولة بشكل عام”.

من جانبها، قالت منى المهيري، الرئيس التنفيذي للأصول البشرية لدى “الياه سات”، إن إطلاق “ماي سات-1” إلى الفضاء يعد إنجازا بارزا لطلاب جامعة خليفة و دليلا على تنامي المواهب الإماراتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وعبرت عن فخر “الياه سات” بشراكتها المثمرة مع جامعة خليفة وشركة “نورثروب غرومان” لإنشاء أول برنامج أكاديمي يختص بمجال الفضاء بدولة الإمارات والذي أثمر الإطلاق الناجح لقمر “ماي سات-1″.

من جهته، قال فرانك كولبرتسون رئيس مجموعة الأنظمة الفضائية بـ”نورثروب غرومان” إن إطلاق ماي سات-1 عبر مركبة Cygnus المتوجهة إلى محطة الفضاء الدولية ثمرة عمل ومثابرة طلبة جامعة خليفة لثلاث سنوات.. وأضاف :” نحن فخورون بدعمنا لهذا المشروع من خلال تسخير قدرات خبرائنا ونهنئ جميع الطلبة المشاركين بمناسبة بلوغهم هذا الإنجاز”.

يأتي إطلاق “ماي سات-1” إلى محطة الفضاء الدولية بعد إجراء اختبارات عديدة لقياس مدى ملاءمة نموذجه الهندسي لأجواء الفضاء الخارجي إضافة إلى توافق نموذجه النهائي المخصص للإطلاق مع جهاز الإطلاق الخارجي “نانو راكس” الموجود في مركبة Cygnus.

يعتبر “ماي سات-1” أول قمر صناعي مصغر يتم تطويره ضمن “مختبر الياه سات للفضاء” الذي تم افتتاحه عام 2017 بالتعاون مع “الياه سات” وشركة “نورثروب غرومان” في إطار مواكبة طموحات دولة الإمارات في قطاع الفضاء.

ويعتبر “مختبر الياه سات للفضاء” ثمرة شراكة بين “الياه السات” وشركة “نورثروب غرومان” وجامعة خليفة الذي يوفر لطلابها ضمن برنامج ماجستير الهندسة بتخصص نظم وتقنيات الفضاء التسهيلات اللازمة لإنشاء واختبار وإطلاق أقمار صناعية مصغرة “كيوب سات”.

ويوفر المختبر كذلك عددا من المرافق المتخصصة عالية التقنية كمنصة للأبحاث المستقبلية في مجال تقنيات الفضاء ما يسمح للمؤسسات الآخرى – مثل “وكالة الإمارات للفضاء” – بالعمل مع الهيئة التدريسية في جامعة خليفة على مشاريع مشتركة.

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