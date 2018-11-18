جناح الجو بشرطة رأس الخيمة ينقذ مواطناً تعرض لوعكة صحية أعلى جبل‎

أنقذ فريق عمل قسم جناح الجو بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مواطناً يبلغ من العمر 33 عاماً بعد أصابته بوعكة صحية أثناء تواجده أعلى إحدى الجبال بإمارة رأس الخيمة .

وتفصيلاً يشير المقدم طيار سعيد راشد اليماحي رئيس قسم جناح الجو إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة 7:55 صباحا ، يفيد بتعرض أحد المواطنين لوعكة صحية مما أفقده الوعي ، وعلى الفور تم تحريك إحدى الطائرات التابعة للقسم لمكان البلاغ وتم الوصول إلى الشخص على ارتفاع 4500 قدم ، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة له بالتعاون مع قسم الخدمات الطبية بالقيادة العامة ، إلى حين إيصاله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم .

ودعا اليماحي كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة اتخاذ اشتراطات الأمن والسلامة خلال رحلتهم أو تواجدهم أعلى الجبال ، وتوخي الحيطة والحذر .

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