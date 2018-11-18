حبس موظف استدرج طفـلاً عبر «سناب شات» واستغله جنسياً

قضت محكمة الجنايات، في دبي، بحبس موظف خليجي ثلاثة أشهر بتهمة حيازة مواد مخلة لأطفال، واستخدام بعضها في ابتزاز طفل وإخضاعه له جنسياً. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم هدد مراهقاً يبلغ من العمر 17 عاماً، بنشر صور فاضحة له على الإنترنت، إذا لم يستجب لرغباته، ما دفع الأخير إلى تحرير بلاغ ضده، وعثرت الجهات المختصة بحوزة المتهم على أكثر من 3000 صورة، و250 فيديو إباحياً، عدد كبير منها لأطفال.

وقال المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة ومحضر استدلال الشرطة، إنه تعرف إلى المتهم عبر «سناب شات»، وتبادلا معاً صوراً فاضحة، لافتاً إلى أنه وثق به وأرسل إليه صوراً شخصية، واختفى المتهم فترة، ثم اتصل به مجدداً، وطلب مقابلته.

وأضاف المجني عليه أنه وافق على لقائه، وفوجئ بأن المتهم يبتزه بالصور التي بحوزته، وهدده بنشرها على الإنترنت، وإرسالها لأسرته وأصدقائه، وطلب منه القيام ببعض الممارسات الجنسية فخضع له.

وأشار إلى أن المتهم عرض له صوراً وفيديوهات تخص أطفالاً آخرين، زعم أنه استدرجهم بالطريقة ذاتها، وأجبرهم على تلك الممارسات، مبيناً أنه شعر بالخوف حينما اكتشف أن المتهم يعرف معلومات كثيرة عن أسرته، ويحاصره من مختلف الجوانب، ويستغله جنسياً بما لديه من صور، ثم تمادى في ذلك وطلب منه نقوداً، فدفع له 400 درهم، إلى أن أدرك أنه لن يستطيع الخلاص منه، إذا ظل خاضعاً له بهذه الطريقة، فتوجه إلى الشرطة وقدم بلاغاً ضد المتهم.

وكشفت السجلات الجنائية أن الشخص ذاته لديه سابقة مماثلة في عام 2012، كما عثرت الشرطة على ثلاثة هواتف كانت بحوزته بها أكثر من 3000 صورة، ونحو 250 فيديو، مئات منها تخص أطفالاً، بالإضافة إلى محادثات مخلة مع آخرين، فأدانته محكمة الجنايات، وقضت بحبسه ثلاثة أشهر، كما أحالته إلى محكمة الجنح لمحاكمته في جنحة حيازة مواد مخلة لأطفال.

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