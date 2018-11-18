دبي | 90 % خصومات خلال 3 أيام من “التخفيضات الكبرى”

تعود «3 أيام من التخفيضات الكبرى» المبادرة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ضمن التقويم السنوي لترويج قطاع التجزئة في دبي، حيث يقدم أكثر من 1500 محل تجاري مشارك في الحملة الترويجية تخفيضات تصل إلى 90% على مجموعة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية في شتّى أنحاء المدينة، وذلك خلال الفترة من الخميس 22 حتى 24 نوفمبر 2018.

وتنظم المؤسسة، لتقدم للمتسوقين مجموعة من العروض المميزة عبر تشكيلة واسعة من البضائع المختلفة التي تشمل الأزياء ومستحضرات التجميل والأدوات المنزلية ومنتجات أخرى.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي للمؤسسة: «تعد المبادرة حدثاً مهماً في التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، كونها تهدف إلى تعزيز قطاع التجزئة وتساهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق في العالم، وتعد المبادرة بمثابة مكافأة خاصة للمقيمين وزوّار دبي، حيث تقدّم تخفيضات كبيرة على مجموعة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية عالمية ومميزة، كما نشجّع المتسوّقين في شتّى أنحاء دبي على اغتنام هذه الفرصة الرائعة لاختبار تجربة تسوّق فريدة خلال عطلة نهاية الأسبوع».

وتندرج المبادرة تحت التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، الذي يتضمن مهرجانات وفعاليات تعنى بالتسوق والحملات والعروض الترويجية الموسمية، والتخفيضات الكبرى، بالإضافة إلى فعاليات حصرية تتعلق بقطاع التجزئة في دبي .

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