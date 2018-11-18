«سوني» تطلق تطبيق يسمح بمشاركة تجارب الألعاب

طرحت شركة سوني إصدار تجريبي من تطبيق “بلاي جي” المتاح حاليًا في متجر جوجل بلاي ومن خلال هذا التطبيق، ستتمكن من مشاركة تجارب ألعاب الهواتف المحمولة مع الأصدقاء عن طريق السماح لهم بمشاهدة اللعبة التي تلعبها على هاتفك كما يمكنك أيضًا السماح لصديق بمشاركة تجربة مشاهدة فيلم يتم بثه أو مقطع فيديو على يوتيوب أو برنامج تلفزيوني تستمتع به على جهازك المحمول.

وبمجرد تنزيل التطبيق على هاتفك وتسجيل الدخول باستخدام حساب جوجل او فيسبوك، يمكنك اختيار اي لعبة ومن ثم دعوة أي صديق لمشاركة الشاشة معك وإذا قبل صديقك هذه الدعوة، فسترى موجز الفيديو الخاص به في نافذة صغيرة على شاشتك، كما ستكون قادرًا على الدردشة معه .

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